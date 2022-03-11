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Президент Литви: Саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 05:13

Литовський лідер Гітанас Науседа лишився задоволений рішенням саміту ЄС щодо європерспективи України.

Про це він повідомив по завершенню зустрічі лідерів держав-членів Євросоюзу.

Після завершення переговорів, що затягнулися до глибокої ночі, президент Литви написав у twitter, що саміт підтримав євроінтеграцію України.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.

Варто зауважити, що публічне рішення саміту не є настільки однозначним. Зокрема, в ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних  згадок про "пришвидшену процедуру", вступу якої прагнула Україні.

Раніше ЄвроПравда опублікувала текст рішення щодо європерспективи України.

Це рішення є проміжним, розвиток події суттєво залежить від того, чи зможуть суспільні настрої змінити позицію урядів. Детальніше у статті "Шлях до членства в ЄС. Як українці за кордоном можуть визначити майбутнє держави"

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Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїнаЛитва
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