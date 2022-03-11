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Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 05:13

Литовский лидер Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективе Украины.

Об этом он сообщил после завершения встречи лидеров государств-членов Евросоюза.

После завершения затянувшихся до глубокой ночи переговоров президент Литвы написал в twitter, что саммит поддержал евроинтеграцию Украины.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - заявил Науседа.

Следует заметить, что публичное решение саммита не столь однозначно. В частности, в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренной процедуре", вступления которой стремилась Украине.

Ранее ЕвроПравда опубликовала текст решения по европерспективе Украины.

Это решение промежуточное, развитие события существенно зависит от того, смогут ли общественные настроения изменить позицию правительств. Детальнее в статье "Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства"

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Темы: ЕСевроинтеграцияУкраинаЛитва
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