Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Литвы: Саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 04:13

Литовский лидер Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективе Украины.

Об этом он сообщил после завершения встречи лидеров государств-членов Евросоюза.

После завершения затянувшихся до глубокой ночи переговоров президент Литвы написал в twitter, что саммит поддержал евроинтеграцию Украины.

Реклама:

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - заявил Науседа.

Следует заметить, что публичное решение саммита не столь однозначно. В частности, в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренной процедуре", вступления которой стремилась Украине.

Ранее ЕвроПравда опубликовала текст решения по европерспективе Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Это решение промежуточное, развитие события существенно зависит от того, смогут ли общественные настроения изменить позицию правительств. Детальнее в статье "Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства"

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраинаЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ЕС
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: