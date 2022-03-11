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Греція забере частину українців-біженців з Польщі

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 05:14
прапор Греції, фото: Getty Images

Греція прийме частину біженців з України – для перевезення українців відправить у Польщу свій транспорт.

Джерело: Ekathimerini

Деталі: Такому рішенню передувало звернення польського уряду до Греції.

Міністр з міграції та притулку Нотіс Мітаракіс заявив у четвер, що Греція відправить автобуси або літаки до Польщі (яка прийняла понад 1,2 мільйона українців) для добровільного переселення біженців з України.

Мітаракіс також повідомив, що Греція може прийняти приблизно 30 000 українських біженців, і зазначив, що якщо буде більше біженців, Греція може подати заявку на екстрене фінансування ЄС для покриття витрат.

Міністр зазначив, що з початку російського вторгнення до Греції прибуло понад 7 тисяч українських біженців.

За його словами, їм майже відразу надають вид на проживання на 12 місяців.

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Теми: ПольщаГреціяУкраїнабіженці
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