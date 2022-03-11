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Греция заберет часть украинцев-беженцев из Польши

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 04:14
Греция заберет часть украинцев-беженцев из Польши
флаг Греции, фото: Getty Images

Греция примет часть беженцев из Украины, для перевозки украинцев отправит в Польшу свой транспорт.

Источник: Ekathimerini

Детали: Такому решению предшествовало обращение польского правительства к Греции.

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Министр по миграции и убежищу Нотис Митаракис заявил в четверг, что Греция отправит автобусы или самолеты в Польшу (принявшую более 1,2 миллиона украинцев) для добровольного переселения беженцев из Украины.

Митаракис также сообщил, что Греция может принять около 30 000 украинских беженцев, и отметил, что если будет больше беженцев, Греция может подать заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

Министр отметил, что с начала российского вторжения в Грецию прибыло более 7 тысяч украинских беженцев.

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По его словам, им почти сразу предоставляют вид на жительство на 12 месяцев.

Темы: ПольшаГрецияУкраинабеженцы
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