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Американські cенатори вимагають від Байдена дозволити надати Україні польські МіГ-29

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 04:55
фото: getty

Сорок  cенаторів-республіканців США вимагають від адміністрації Джо Байдена дозволити передачу польських винищувачів МіГ-29 Україні.

Джерело: WP

Деталі: Сенатори підписали листа, в якому закликають президента Джо Байдена відповісти на заклик президента Володимира Зеленського щодо надання літаків. Зазначається, що "ми просимо вас діяти без зволікання, щоб надати терміново необхідну авіацію, яка зміцнить здатність українських збройних сил захищати свою країну та допоможе врятувати життя мирних жителів".

Раніше в Пентагоні заявили, що Штати не підтримують передачу Україні  МіГ-29: розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

Сенатори Республіканської партії відкинули аргументи адміністрації, заявивши, що США мають виконувати свої зобов'язання та надати Зеленському те, що йому потрібно для захисту України, тоді як пересічні люди беруться за зброю. Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО розглядатиметься Росією як провокація, коли США вже направляють українцям зенітні ракети та іншу військову підтримку. Сенатори також зазначають, що логістичні проблеми можна було б вирішити іншими способами, можливо, за допомогою інших надлишкових літаків, що знаходяться на зберіганні у США.

Сенатор Сьюзен Коллінз, республіканець від штату Мен, сказала, що важко бачити руйнування — особливо російський авіаудар по пологовому будинку — і бути проти надання українцям цих необхідних літаків.

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Теми: СШАавіа
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