Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американські cенатори вимагають від Байдена дозволити надати Україні польські МіГ-29

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 03:55
Американські cенатори вимагають від Байдена дозволити надати Україні польські МіГ-29
фото: getty

Сорок  cенаторів-республіканців США вимагають від адміністрації Джо Байдена дозволити передачу польських винищувачів МіГ-29 Україні.

Джерело: WP

Деталі: Сенатори підписали листа, в якому закликають президента Джо Байдена відповісти на заклик президента Володимира Зеленського щодо надання літаків. Зазначається, що "ми просимо вас діяти без зволікання, щоб надати терміново необхідну авіацію, яка зміцнить здатність українських збройних сил захищати свою країну та допоможе врятувати життя мирних жителів".

Реклама:

Раніше в Пентагоні заявили, що Штати не підтримують передачу Україні  МіГ-29: розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

Сенатори Республіканської партії відкинули аргументи адміністрації, заявивши, що США мають виконувати свої зобов'язання та надати Зеленському те, що йому потрібно для захисту України, тоді як пересічні люди беруться за зброю. Сенатори відкинули побоювання Пентагону про те, що передача літаків через НАТО розглядатиметься Росією як провокація, коли США вже направляють українцям зенітні ракети та іншу військову підтримку. Сенатори також зазначають, що логістичні проблеми можна було б вирішити іншими способами, можливо, за допомогою інших надлишкових літаків, що знаходяться на зберіганні у США.

Сенатор Сьюзен Коллінз, республіканець від штату Мен, сказала, що важко бачити руйнування — особливо російський авіаудар по пологовому будинку — і бути проти надання українцям цих необхідних літаків.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: СШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: