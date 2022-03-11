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Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине польские МиГ-29

Анастасия КалатурПятница, 11 марта 2022, 03:55
Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине польские МиГ-29
фото: getty

Сорок сенаторов-республиканцев США требуют от администрации Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине.

Источник: WP

Детали: Сенаторы подписали письмо, в котором призывают президента Джо Байдена ответить на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении самолетов. Отмечается, что "мы просим вас действовать без промедления, чтобы предоставить срочно необходимую авиацию, которая укрепит способность украинских вооруженных сил защищать свою страну и поможет спасти жизнь мирным жителям".

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Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты не поддерживают передачу Украине  МиГ-29: разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.

Сенаторы Республиканской партии отвергли аргументы администрации, заявив, что США должны выполнять свои обязательства и предоставить Зеленскому то, что ему нужно для защиты Украины, в то время как рядовые люди берутся за оружие. Сенаторы  отвергли опасения Пентагона о том, что передача самолетов через НАТО будет рассматриваться Россией как провокация, когда США уже направляют украинцам зенитные ракеты и другую военную поддержку. Сенаторы также отмечают, что логистические проблемы можно было бы решить другими способами, возможно с помощью других избыточных самолетов, находящихся на хранении у США.

Сенатор Сьюзен Коллинз, республиканец от штата Мэн, сказала, что трудно видеть разрушения, особенно российский авиаудар по роддому, и быть против предоставления украинцам этих необходимых самолетов.

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Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Польши объявило, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое.
  • В Госдепе заявили, что польское предложение было для США неожиданным.

Темы: СШАавиа
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