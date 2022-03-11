На Чернігівщині окупанти зазнають суттєвих втрат і здаються в полон – Генштаб

У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат.

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Через це особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон".

"Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося".

"За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію.

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До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби".