На Черниговщине оккупанты терпят существенные потери и сдаются в плен – Генштаб
В Черниговской области во время столкновений с ВСУ захватчики продолжают нести существенные потери и сдаются в плен.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые точатся на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери.
Поэтому личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен".
"Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло".
"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию.
В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы".
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