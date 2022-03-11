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На Черниговщине оккупанты терпят существенные потери и сдаются в плен – Генштаб

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 05:54
На Черниговщине оккупанты терпят существенные потери и сдаются в плен – Генштаб
фото: Генштаб в facebook

В Черниговской области во время столкновений с ВСУ захватчики продолжают нести существенные потери и сдаются в плен.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые точатся на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери.

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Поэтому личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен".

"Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло".

"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию.

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В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы".

Темы: Вооруженные силывойна
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