Президент Колумбії запевнив Україну в "міцній підтримці" – Маркарова

Посол у США Оксана Маркарова зустрілися з президентом Колумбії Дуке Маркесом, який запевнив у готовності надавати всіляку можливу допомогу Україні.

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Пряма мова: "Була рада зустрітися з Президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом, який перебуває у Вашингтоні з візитом.

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Колумбія з 24.02 зайняла дуже чітку публічну позицію засудження агресії з боку росії і в ООН, і в Організації Американських держав, в якій я також представляю Україну. Обговорили триваючу боротьбу України з російською агресією".

Деталі: Маркарова повідомила, що президент Колумбії "висловив захоплення нашим президентом, нашими захисниками і всіма українцями, які боронять свій дім і свободу", а також запевнив у міцній підтримці нашої держави і готовності надавати всіляку можливу допомогу.