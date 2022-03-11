Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Колумбії запевнив Україну в "міцній підтримці" – Маркарова

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 06:23
Президент Колумбії запевнив Україну в міцній підтримці – Маркарова
фото: Facebook Маркарової

Посол у США Оксана Маркарова зустрілися з президентом Колумбії Дуке Маркесом, який запевнив у готовності надавати всіляку можливу допомогу Україні.

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Пряма мова: "Була рада зустрітися з Президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом, який перебуває у Вашингтоні з візитом.

Реклама:

Колумбія з 24.02 зайняла дуже чітку публічну позицію засудження агресії з боку росії і в ООН, і в Організації Американських держав, в якій я також представляю Україну. Обговорили триваючу боротьбу України з російською агресією".

Деталі: Маркарова повідомила, що президент Колумбії "висловив захоплення нашим президентом, нашими захисниками і всіма українцями, які боронять свій дім і свободу", а також запевнив у міцній підтримці нашої держави і готовності надавати всіляку можливу допомогу.

Теми: світ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
світ
Кількість учасників української Формули миру зросла до 63 - ОП
Цукерберг про "бій у клітці": Маск несерйозний, час рухатися далі
Кулеба пояснив "прорив" у Джидді: Динамікою задоволені
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: