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Президент Колумбии заверил Украину в "крепкой поддержке" – Маркарова

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 07:23
фото: Facebook Маркаровой

Посол в США Оксана Маркарова встретилась с президентом Колумбии Дуке Маркесом, который заверил в готовности оказывать всяческую возможную помощь Украине.

Источник: Facebook-страница Маркаровой

Прямая речь: "Была рада встретиться с Президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, находящимся в Вашингтоне с визитом.

Колумбия с 24.02 заняла очень четкую публичную позицию осуждения агрессии со стороны России и в ООН, и в Организации Американских государств, в которой я также представляю Украину. Обсудили продолжающуюся борьбу Украины с российской агрессией".

Детали: Маркарова сообщила, что президент Колумбии "выразил захват нашим президентом, нашими защитниками и всеми украинцами, защищающими свой дом и свободу", а также заверил в крепкой поддержке нашего государства и готовности оказывать всяческую возможную помощь.

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Темы: мир
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