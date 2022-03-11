Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Колумбии заверил Украину в "крепкой поддержке" – Маркарова

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 06:23
Президент Колумбии заверил Украину в крепкой поддержке – Маркарова
фото: Facebook Маркаровой

Посол в США Оксана Маркарова встретилась с президентом Колумбии Дуке Маркесом, который заверил в готовности оказывать всяческую возможную помощь Украине.

Источник: Facebook-страница Маркаровой

Прямая речь: "Была рада встретиться с Президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, находящимся в Вашингтоне с визитом.

Реклама:

Колумбия с 24.02 заняла очень четкую публичную позицию осуждения агрессии со стороны России и в ООН, и в Организации Американских государств, в которой я также представляю Украину. Обсудили продолжающуюся борьбу Украины с российской агрессией".

Детали: Маркарова сообщила, что президент Колумбии "выразил захват нашим президентом, нашими защитниками и всеми украинцами, защищающими свой дом и свободу", а также заверил в крепкой поддержке нашего государства и готовности оказывать всяческую возможную помощь.

Темы: мир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
мир
Количество участников украинской Формулы мира возросло до 63 - ОП
Цукерберг о "бое в клетке": Маск несерьезен, пора двигаться дальше
Кулеба объяснил "прорыв" в Джидде: Динамикой довольны
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: