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Під Києвом стоять кадировці, які не дають відступати військам РФ – Веніславський

П'ятниця, 11 березня 2022, 06:45

У лавах російських військ, що намагаються захопити Київ, є так звані "загороджувальні загони", які не дають відступати солдатам.

Джерело: член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом, "Суспільне"

Пряма мова: "Є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни".

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Деталі: За словами Веніславського, такі спеціальні загони кадировців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.

Загороджувальні загони використовувались за часів Йосипа Сталіна й Адольфа Гітлера.

Веніславський вбачає в цьому привід для оптимізму, "тому що ворог потужний, але не непереможний". 

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Теми: війнаРосіяКиївКиївська область
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