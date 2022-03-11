Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский

В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые "заградительные отряды", которые не дают отступать солдатам.

Источник: член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, "Суспільне"

Прямая речь: "Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны".

Детали: По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

Заградотряды использовались во времена Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Вениславский видит в этом повод для оптимизма, "потому что враг сильный, но не непобедимый".