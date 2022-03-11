Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский

Пятница, 11 марта 2022, 07:45

В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые "заградительные отряды", которые не дают отступать солдатам. 

Источник: член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, "Суспільне"

Прямая речь: "Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны".

Детали: По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

Заградотряды использовались во времена Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Вениславский видит в этом повод для оптимизма, "потому что враг сильный, но не непобедимый".

Темы: войнаРосcияКиевКиевская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Китай никогда не нападет на Украину — посол

Видео, фото, обновленоСбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

Путин озвучил цель войны против Украины: За будущее России

В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины – росСМИ

Все новости...
война
Директор разведки США: у Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине
Путин за привлечение добровольцев для войны против Украины
Разработчик антивирусов Avast приостанавливает свой бизнес в России и Беларуси
Последние новости
10:36
ПВО ночью сбила 2 самолета РФ над Днепропетровщиной - Воздушное командование "Схід"
10:36
Самолеты крупнейшего в РФ грузового авиаперевозчика полностью прекратили полеты
10:28
видеоМэр Мелитополя записал первое видео после плена
10:22
ПриватБанк работает в обычном режиме: сколько работает отделений и банкоматов
10:21
В Киеве действуют диверсанты, под Киевом войска РФ топчутся на месте – глава КВА
10:13
В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека
10:10
Кабмин принял решение, которое позволит увеличить количество топлива
10:07
Мариуполь разбомблен на 80-90% – заместитель мэра
10:05
Россияне нашли лазейку, чтобы пользоваться Visa и Mastercard
09:58
видеоУкраина усиливает работу по освобождению гражданских из плена
Все новости...