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Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский

Пятница, 11 марта 2022, 06:45

В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые "заградительные отряды", которые не дают отступать солдатам. 

Источник: член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, "Суспільне"

Прямая речь: "Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны".

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Детали: По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

Заградотряды использовались во времена Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Вениславский видит в этом повод для оптимизма, "потому что враг сильный, но не непобедимый".

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Темы: войнаРосcияКиевКиевская область
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