На Херсонщині російські загарбники намагаються створити "комендатури"
П'ятниця, 11 березня 2022, 07:55
На Херсонщині російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах".
Нагадаємо: У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"