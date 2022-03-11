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На Херсонщині російські загарбники намагаються створити "комендатури"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 07:55

На Херсонщині російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах".

Нагадаємо: У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон.

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Теми: Херсонська областьвійна
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