Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині російські загарбники намагаються створити "комендатури"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 06:55

На Херсонщині російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

Реклама:

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах".

Нагадаємо: У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли Білозерську громаду – постраждала тракторна бригада
Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: