На Херсонщині російські загарбники намагаються створити "комендатури"

На Херсонщині російські окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим і створює систему комендатур.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

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На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах".

Нагадаємо: У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон.