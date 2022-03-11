В Херсонской области российские захватчики пытаются создать "комендатуры"
Пятница, 11 марта 2022, 07:55
В Херсонской области российские оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим и создают "систему комендатур".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, кафиры пытаются договориться с местным населением.
На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах".
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