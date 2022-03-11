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Через нічні ворожі удари Чернігів без води

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 07:09

У Чернігові під час нічних ударів було пошкоджено водопровідну мережу.

Джерело: КП "Чернігівводоканал"

Дослівно: "Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру.

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Через витоки було припинено водопостачання міста".

Деталі: У "Чернігівводоканалі" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.

А також звертаються до місцевих жителів із проханням "повідомляти про пошкодження мереж для їх подальшого ремонту та відновлення водопостачання".

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Теми: Чернігів
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