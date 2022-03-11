Через нічні ворожі удари Чернігів без води
П'ятниця, 11 березня 2022, 08:09
У Чернігові під час нічних ударів було пошкоджено водопровідну мережу.
Джерело: КП "Чернігівводоканал"
Дослівно: "Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру.
Через витоки було припинено водопостачання міста".
Деталі: У "Чернігівводоканалі" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.
А також звертаються до місцевих жителів із проханням "повідомляти про пошкодження мереж для їх подальшого ремонту та відновлення водопостачання".