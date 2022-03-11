Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды
Пятница, 11 марта 2022, 08:09
В Чернигове во время ночных ударов была повреждена водопроводная сеть.
Источник: КП "Черниговводоканал"
Дословно: "Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра.
Из-за утечек было прекращено водоснабжение города".
Детали: В "Черниговводоканале" сообщают, что пока не устранят порыв, воды не будет.
А также обращаются к местным жителям с просьбой "сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения".