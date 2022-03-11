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Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 07:09

В Чернигове во время ночных ударов была повреждена водопроводная сеть.

Источник: КП "Черниговводоканал"

Дословно: "Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра.

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Из-за утечек было прекращено водоснабжение города".

Детали: В "Черниговводоканале" сообщают, что пока не устранят порыв, воды не будет.

А также обращаются к местным жителям с просьбой "сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения".

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Темы: Чернигов
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