Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды

В Чернигове во время ночных ударов была повреждена водопроводная сеть.

Источник: КП "Черниговводоканал"

Дословно: "Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра.

Реклама:

Из-за утечек было прекращено водоснабжение города".

Детали: В "Черниговводоканале" сообщают, что пока не устранят порыв, воды не будет.

А также обращаются к местным жителям с просьбой "сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения".