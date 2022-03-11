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Ніч у регіонах: у Баришівці влучили в будинки, у Рубіжному горить будинок для літніх людей

Олена РощінаП'ятниця, 11 березня 2022, 07:59

Минулої ночі російські військові обстріляли ракетами Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор, у передмісті Києва тривали бої, ворог бомбив Чернігів та Лебедин, під ранок були удари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру. 

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій станом на 8:00 п'ятниці 11 березня

Деталі: Київщина. Бої в Ірпені, Макарові, в районі Бородянки. Обстріл Білогородськоі громади, Бучанськоі громади, ракетний обстріл Баришівки Броварського району, влучання в житлові дома багатоповерхові та житловий сектор. Інформація уточнюється. 

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Область готується до проведення евакуації населення з найбільш небезпечних населених пунктів.

Чернігівська область. Вночі двічі російська авіація бомбила Чернігів. Крім руйнувань житлового сектора, пошкоджено водогін великого діаметру. У місто припинено постачання води. Щодо інших руйнувань та жертв ще уточнюється. 

Частина міста без опалення, більше половини – без світла. Комунальні служби постійно ремонтують мережі. 

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10 березня із "Ураганів" обстріляли Ніжин, 2 загиблих і 8 поранених. 

Оборонні бої біля Чернігова, за добу кілька успішних контратак ЗСУ у київському напрямі.

Сумщина. Вночі знову бомбили Лебедин. Це відбувається щоночі, російські ворожі літаки скидають бомби на житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури, констатує голова області.

Харківська область. Вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П‘ятихатках у Харкові, виникла пожежа і в гуртожитку поряд. За попередніми даними, постраждалих немає. 

По області тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

Запорізька область. Ситуація контрольована. Радіаційний фон в області залишається в межах норми.

Донеччина. По Краматорську - тихо. На Світлодарці російські військові пошкодила газогін високого тиску. 

"Маріуполь в облозі. Наш. Місто залишається в важкій ситуації", – повідомили в ОВА. 

Луганщина. Тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню. У Сєвєродонецьку багато загорянь у житлових будинках. У Рубіжному - пожежа у будинку для людей похилого віку. Пошкодження газоводу. 

До Лисичанська та Гірського, де тривалий час відсутнє водопостачання, налагоджено підвезення технічної води.

Дніпропетровщина. Майже три години повітряна тривога. По місту – три  авіаудари. За попередньою ініормацією одна людина загибла.

Житомирщина. Ввечері та вночі – три повітряні тривоги. Наразі інформації про руйнування та втрати немає

Івано-Франківськ. Вночі відносно спокійно, одна повітряна тривога. Зранку – три авіаудари по місту. 

Волинь. Вранці о 05:45 на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. Ліквідовують пожежу, Попередньо – ракетні удари. Попередньо є жертви.

Херсонщина. Херсон – ніч спокійно, під ранок – сильні вибухи.

У Миколаєві, Одесі та решті регіонів ситуація спокійна, хоча подекуди були сигнали повітряної тривоги.

Теми: війнаКиївська областьХарківська областьЛуганська область
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