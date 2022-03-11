Ночь в регионах: в Барышевке попали в дома, в Рубежном горит дом престарелых
Минувшей ночью российские военные обстреляли ракетами Барышевку Киевской области, попали в жилищный сектор, в пригороде Киева продолжались бои, враг бомбил Чернигов и Лебедин, под утро были удары по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру.
Источник: данные глав областных военных администраций по состоянию на 8:00 пятницы 11 марта
Детали: Киевская область. Бои в Ирпене, Макарове, в районе Бородянки. Обстрел Белогородской общины, Бучанской общины, ракетный обстрел Барышевки Броварского района, попадания в жилые дома многоэтажные и жилищный сектор. Информация уточняется.
Область готовится к эвакуации населения из наиболее опасных населенных пунктов.
Черниговская область. Ночью дважды российская авиация бомбила Чернигов. Кроме разрушений жилого сектора поврежден водопровод большого диаметра. В город прекращена подача воды. По другим разрушениям и жертвам еще уточняется.
Часть города без отопления, больше половины – без света. Коммунальные службы постоянно ремонтируют сети.
10 марта из "Ураганов" обстреляли Нежин, 2 погибших и 8 раненых.
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Оборонительные бои возле Чернигова, за сутки несколько успешных контратак ВСУ в киевском направлении.
Сумщина. Ночью снова бомбили Лебедин. Это происходит каждую ночь, российские вражеские самолеты сбрасывают бомбы на жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры, констатирует глава области.
Харьковская область. Ночью оккупанты попали в электроподстанцию в Пятихатках в Харькове, возник пожар и в общежитии рядом. По предварительным данным, пострадавших нет.
По области продолжаются бои с российскими военными в отдельных направлениях.
Запорожская область. Ситуация контролируется. Радиационный фон в области остается в пределах нормы.
Донецкая область. По Краматорску – тихо. На Светлодарке российские военные повредили газопровод высокого давления.
"Мариуполь в осаде. Наш. Город остается в тяжелой ситуации", – сообщили в ОВА.
Луганская область. Продолжаются артобстрелы Северодонецка и Рубежного с применением систем залпового огня. В Северодонецке много возгораний в жилых домах. В Рубежном – пожар в доме престарелых. Повреждение газовода.
В Лисичанск и Горный, где долгое время отсутствует водоснабжение, налажен подвоз технической воды.
Днепропетровская область. Почти три часа – воздушная тревога. По городу – три авиаудара. По предварительной информации один человек погиб.
Житомирская область. Вечером и ночью – три воздушных тревоги. Пока информации о разрушениях и потерях нет.
Ивано-Франковск. Ночью относительно спокойно, одна воздушная тревога. Утром – три авиаудара по городу.
Волынь. Утром в 05:45 на аэродроме поблизости Луцка прозвучали взрывы. Ликвидируют пожар, Предварительно – ракетные удары. Предварительно есть жертвы.
Херсонская область. Херсон – ночь спокойно, под утро – сильные взрывы.
В Николаеве, Одессе и остальных регионах ситуация спокойная, хотя кое-где были сигналы воздушной тревоги.