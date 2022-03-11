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ЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 09:19
Фото jutarnji.hr

У західній частині хорватської столиці Загреба в ніч на п’ятницю розбився невідомий літальний апарат, який міг прилетіти з України.

Про це повідомляють хорватські ЗМІ, зокрема, Jutarnji List, пише "Європейська правда".

10 березня після 23:00 до управління поліції Загреба надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони відчули звук вибуху, якому передувало падіння об’єкта з неба.

На місце терміново були направлені патрулі поліції, які виявили воронку на зеленій зоні за адресою Ярунська 6б. Неподалік також виявили два парашути.

Про постраждалих у зоні події не повідомляється. Було пошкоджено кілька припаркованих транспортних засобів.

 
jutarnji.hr

Поліція проводить розслідування і запевняє, що причин для занепокоєння громадян немає.

Неофіційно виданню стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

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Разом з тим експерт з військової авіації Тилер Роговай, з яким спілкувався Jutarnji List, стверджує, що може йтися про безпілотник Ту-141 "Стриж", який, ймовірно, прилетів з України.

"Наскільки я знаю, українці єдині, хто використовує цей безпілотник" - сказав він.

Разом з тим у поліції Загреба закликали медіа і громадян відповідально ставитися до різної інформації з приводу інциденту, щоб запобігти поширенню дезінформації.

Теми: Хорватіябезпілотник
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