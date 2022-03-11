Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 08:19
ЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України
Фото jutarnji.hr

У західній частині хорватської столиці Загреба в ніч на п’ятницю розбився невідомий літальний апарат, який міг прилетіти з України.

Про це повідомляють хорватські ЗМІ, зокрема, Jutarnji List, пише "Європейська правда".

10 березня після 23:00 до управління поліції Загреба надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони відчули звук вибуху, якому передувало падіння об’єкта з неба.

Реклама:

На місце терміново були направлені патрулі поліції, які виявили воронку на зеленій зоні за адресою Ярунська 6б. Неподалік також виявили два парашути.

Про постраждалих у зоні події не повідомляється. Було пошкоджено кілька припаркованих транспортних засобів.

 
jutarnji.hr

Поліція проводить розслідування і запевняє, що причин для занепокоєння громадян немає.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно виданню стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Разом з тим експерт з військової авіації Тилер Роговай, з яким спілкувався Jutarnji List, стверджує, що може йтися про безпілотник Ту-141 "Стриж", який, ймовірно, прилетів з України.

"Наскільки я знаю, українці єдині, хто використовує цей безпілотник" - сказав він.

Разом з тим у поліції Загреба закликали медіа і громадян відповідально ставитися до різної інформації з приводу інциденту, щоб запобігти поширенню дезінформації.

Теми: Хорватіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Хорватія
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Хорватія перехопила цивільний літак, що залетів у її повітряний простір
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: