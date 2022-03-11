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СМИ сообщили о падении в Загребе беспилотника, который мог прилететь из Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 09:19
Фото jutarnji.hr

В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на пятницу разбился неизвестный летательный аппарат, который мог прилететь из Украины.

Об этом сообщают хорватские СМИ, в частности, Jutarnji List, пишет "Европейская правда".

10 марта после 23.00 в управление полиции Загреба поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали звук взрыва, которому предшествовало падение объекта с неба.

На место были срочно направлены патрули полиции, которые обнаружили воронку на зеленой зоне по адресу Ярунская 6б. Недалеко также обнаружили два парашюта.

О пострадавших в зоне происшествия не сообщается. Были повреждены несколько припаркованных транспортных средств.

 
jutarnji.hr

Полиция проводит расследование и уверяет, что причин для беспокойства граждан нет.

Неофициально изданию стало известно, что на остатках летательного аппарата видна красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена.

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Вместе с тем эксперт по военной авиации Тилер Роговай, с которым общался Jutarnji List, утверждает, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж", который, вероятно, прилетел из Украины.

"Насколько я знаю, украинцы единственные, кто использует этот беспилотник" - сказал он.

Вместе с тем в полиции Загреба призвали медиа и граждан ответственно относиться к разной информации по поводу инцидента, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Темы: Хорватиябеспилотник
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