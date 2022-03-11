Росія вже збирає ув'язнених для війни з Україною – Генштаб ЗСУ

Для поповнення сил, які ведуть війну проти українського народу, російські окупанти ведуть вербувальну роботу серед ув'язнених у виправних колоніях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби".

Деталі: Водночас у Генштабі наголошують: сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Зазначається, що суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив! Разом переможемо! Слава Україні!