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Россия уже собирает заключенных для войны с Украиной – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 08:27

Для пополнения сил, ведущих войну против украинского народа, российские оккупанты ведут вербовочную работу среди заключенных в исправительных колониях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы".

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Детали: В то же время в Генштабе подчеркивают: силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Отмечается, что существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

Сохраняем спокойствие и продолжаем сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!

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Темы: войнаРосcия
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