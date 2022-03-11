Окупанти з РФ розбомбили стадіон чернігвської "Десни" і музей

У Чернігові вночі 11 березня російські окупанти розбомбили стадіон імені Гагаріна і бібліотеку.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, "Суспільне"

Деталі: На цьому стадіоні свої домашні матчі проводить ФК "Десна".

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Також обстрілів зазнав будинок Музею українських старожитностей Василя Тарновського. За повідомленням Сергія Лаєвського, директора Чернігівського історичного музею будинок пережив обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках. Вцілів у Другу світову війну під бомбами німецьких нацистів.

фото "суспільне"

фото "суспільне"

Пряма мова: "Прийшла московська нацистська орда і трохи попсувала дуже красиву і затишну будівлю кінця ХІХ століття - пам'ятку історії місцевого значення.

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Ненависть московської орди, яка щось патякає про величну руську культуру, до української культури зрозуміла. Вони ненавидять все і всіх. Вони вже історичні трупи, хоча іще і пересувають ноги".