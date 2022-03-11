Оккупанты из РФ разбомбили стадион черниговской "Десны" и музей

В Чернигове ночью 11 марта российские оккупанты разбомбили стадион имени Гагарина и библиотеку.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, "Суспільне"

Детали: На этом стадионе свои домашние матчи проводит ФК "Десна".

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Также обстрелам подвергся дом Музея украинских древностей Василия Тарновского. По сообщению Сергея Лаевского, директора Черниговского исторического музея, дом пережил обстрелы большевиками в 1918 и 1919 годах. Уцелел во Вторую мировую войну под бомбами немецких нацистов.

фото "суспільне"

фото "суспільне"

Прямая речь: "Пришла московская нацистская орда и немного подпортила очень красивое и уютное здание конца XIX века - памятник истории местного значения.

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Ненависть московской орды, что-то вякающей о величественной русской культуре, к украинской культуре понятна. Они ненавидят все и всех. Они уже исторические труппы, хотя еще и передвигают ноги".