Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты из РФ разбомбили стадион черниговской "Десны" и музей

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 09:45
фото "Суспільне"

В Чернигове ночью 11 марта российские оккупанты разбомбили стадион имени Гагарина и библиотеку.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, "Суспільне"

Детали: На этом стадионе свои домашние матчи проводит ФК "Десна".

Также обстрелам подвергся дом Музея украинских древностей Василия Тарновского. По сообщению Сергея Лаевского, директора Черниговского исторического музея, дом пережил обстрелы большевиками в 1918 и 1919 годах. Уцелел во Вторую мировую войну под бомбами немецких нацистов.

 
фото "суспільне"
 
фото "суспільне"

Прямая речь: "Пришла московская нацистская орда и немного подпортила очень красивое и уютное здание конца XIX века - памятник истории местного значения.

Ненависть московской орды, что-то вякающей о величественной русской культуре, к украинской культуре понятна. Они ненавидят все и всех. Они уже исторические труппы, хотя еще и передвигают ноги".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Черниговвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Китай никогда не нападет на Украину — посол

Видео, фото, обновленоСбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

Все новости...
Чернигов
Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды
Россия сбрасывает на Украину зажигательные авиабомбы, это запрещено – CIT
Оккупанты обстреляли людей, которые шли из Чернигова: есть погибшие и раненые
Последние новости
12:20
Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям
12:13
У Путина заявили, что прогресса в переговорах пока нет, и суд ООН им не указ
12:13
НБУ перевел со спецсчета почти все средства на армию – просит о помощи
11:57
Российские оккупанты за сутки 49 раз обстреляли Харьков
11:55
аудиоСБУ: россияне ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги
11:43
ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города
11:39
В РФ дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%
11:18
Россия пригрозила Боснии украинским сценарием
11:15
видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС
11:12
фотоРоссияне удрали с поля боя и побросали технику. У ВСУ новые трофеи
Все новости...