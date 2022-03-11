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11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 08:47
11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук
Евакуація з міста Суми 10 березня. Фото ДСНС

11 березня в Україні запрацюють 12 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 11 березня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Верещук: "Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути".

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Деталі: "Зелені коридори" будуть працювати за напрямками: 

  • Маріуполь – Запоріжжя (Запоріжжя – Портовське – Мангуш – в обхід Нікольське – Республіка – Розівка –Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту,
  • Пологи – Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя),
  • Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ),
  • Енергодар – Запоріжжя (Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя),  
  • Ізюм – Лозова (Ізюм – Мала Комишуваха – Барвенкове – Близнюки – Лозова),
  • Буча – Київ (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Білгородка – Київ),
  • Гостомель – Київ (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка ­­– Шпитьки – Петрушки – Білгородка – Київ),
  • Козаровичі – Київ (Козаровичі – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ),
  • Микуличі – Київ (Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білгородка – Київ),
  • Анріївка – Житомир (Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир),
  • Макарів – Житомир (Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир),
  • Бородянка – Житомир (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир).
 
Фото з Telegram ОПУ

Деталі: Верещук додала, що влада розробляє нові маршрути гуманітарних коридорів до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, щоб привезти необхідні людям продукти, воду, ліки.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 9:40 евакуаційна колона вже вирушила з Енергодару в супроводі Українського Червоного Хреста. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Кирила Тимошенка 

Теми: Українавійнаевакуація
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