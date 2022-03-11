11 марта готовят 12 гуманитарных коридоров для эвакуации – Верещук
11 марта в Украине заработают 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 11 марта,заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Верещук: "Мы открываем очередные гуманитарные маршруты".
Детали: "Зеленые коридоры" будут работать по направлениям:
- Мариуполь – Запорожье (Запорожье – Портовское – Мангуш – в обход Никольское – Республика – Розовка – Бильмак – Пологии – Орехов – Запорожье) с обязательными разминированием по всему маршруту,
- Пологи – Запорожье (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье),
- Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск),
- Энергодар – Запорожье (Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье),
- Изюм – Лозовая (Изюм – Малая Камышеваха – Барвенково – Близнецы – Лозовая),
- Буча – Киев (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Белгородка – Киев),
- Гостомель – Киев (Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белгородка – Киев),
- Козаровичи – Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев),
- Микуличи – Киев (Микуличи – Немешаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белгородка – Киев),
- Анреевка – Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир),
- Макаров – Житомир (Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир),
- Бородянка – Житомир (Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир).
Детали: Верещук добавила, что власти разрабатывают новые маршруты гуманитарных коридоров в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области, чтобы привезти необходимые людям продукты, воду, лекарства.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 эвакуационная колонна уже отправилась из Энергодара в сопровождении Украинского Красного Креста.