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11 марта готовят 12 гуманитарных коридоров для эвакуации – Верещук

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 09:47
Эвакуация из Сум 10 марта. Фото ГСЧС

11 марта в Украине заработают 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 11 марта,заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Верещук: "Мы открываем очередные гуманитарные маршруты".

Детали: "Зеленые коридоры" будут работать по направлениям:

  • Мариуполь – Запорожье (Запорожье – Портовское – Мангуш – в обход Никольское – Республика – Розовка – Бильмак – Пологии – Орехов – Запорожье) с обязательными разминированием по всему маршруту,
  • Пологи – Запорожье (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье),
  • Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск),
  • Энергодар – Запорожье (Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье),
  • Изюм – Лозовая (Изюм – Малая Камышеваха – Барвенково – Близнецы – Лозовая),
  • Буча – Киев (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Белгородка – Киев),
  • Гостомель – Киев (Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белгородка – Киев),
  • Козаровичи – Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев),
  • Микуличи – Киев (Микуличи – Немешаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белгородка – Киев),
  • Анреевка – Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир),
  • Макаров – Житомир (Макаров – Небылица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир),
  • Бородянка – Житомир (Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир).
 
Фото с Telegram ОПУ

Детали: Верещук добавила, что власти разрабатывают новые маршруты гуманитарных коридоров в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области, чтобы привезти необходимые людям продукты, воду, лекарства.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 эвакуационная колонна уже отправилась из Энергодара в сопровождении Украинского Красного Креста.

 
Фото с Telegram Кирила Тимошенка 

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Темы: Украинавойнаэвакуация
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