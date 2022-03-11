Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На західній ділянці кордону трохи зменшились черги - ДПСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 09:17
На західній ділянці кордону трохи зменшились черги - ДПСУ
фото ДПСУ

За добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби.

Реклама:

Минулої доби Україну покинули майже 94 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 67 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на цьоому напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і  пасажирських автобусів мінімальні, зазначають у ДПСУ.

До України минулої доби через західний кордон прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни.

Як уточнили УП в Держприкордонслужбі, від початку повномасшатбного вторгнення РФ в Україну повернулись приблизно 230,5 тисячі українських громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Прикордонники нагадують: усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

ДПСУ рекомендують: для перетину кордону до ЄС обирайте також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

До слова, їх завантаженість кожні дві години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Стежте за оновленнями.

Усіх громадян на кордоні просять дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

Теми: кордонПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: