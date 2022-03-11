На західній ділянці кордону трохи зменшились черги - ДПСУ

За добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби.

Минулої доби Україну покинули майже 94 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 67 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на цьоому напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні, зазначають у ДПСУ.

До України минулої доби через західний кордон прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни.

Як уточнили УП в Держприкордонслужбі, від початку повномасшатбного вторгнення РФ в Україну повернулись приблизно 230,5 тисячі українських громадян.

Прикордонники нагадують: усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

ДПСУ рекомендують: для перетину кордону до ЄС обирайте також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

До слова, їх завантаженість кожні дві години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Стежте за оновленнями.

Усіх громадян на кордоні просять дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.