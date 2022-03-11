На западном участке границы немного уменьшились очереди - ГПСУ

За сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток.

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За прошедшие сутки Украину покинули почти 94 тысячи человек. Большинство выехавших – около 67 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В настоящее время на этом направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны, отмечают в ГПСУ.

В Украину за прошедшие сутки через западную границу прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых - украинцы. Большинство из них – мужчины, планирующие защищать будущее своей страны.

Как уточнили УП в Госпогранслужбе, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись около 230,5 тысяч украинских граждан.

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Пограничники напоминают: все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвинкове") работают в круглосуточном режиме.

Пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины.

За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 800 транспортных средств с гуманитарными грузами.

ГПСУ рекомендуют: для пересечения границы в ЕС выбирайте также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

К слову, их загруженность каждые два часа освещается на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Следите за обновлениями.

Всех граждан на границе просят соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали при пересечении границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.