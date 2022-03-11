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Війська РФ на півночі від Києва перегруповуються: супутникові знімки

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 10:16

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що, за їхніми словами, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Колона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась, що може свідчити про підготовку до нової спроби просування у напрямку столиці. 

 

У компанії стверджують, що росіяни просунулися до Києва на 5 км ближче, ніж були минулої доби.

Анонімний співрозмовник з Міноборони США прокоментував репортерам, що з північного заходу сили РФ зараз за близько 15 км від центру столиці, з північного сходу – приблизно за 40 км. 

 

Як повідомлялося, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Герберт Реймонд МакМастер після перших двох тижнів війни вірить у шанс України на перемогу.

 

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, війна почалася за 8 років до того – у лютому 2014 року з захоплення Криму, а згодом і частини українського сходу. 

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Теми: війнаРосіяКиїв
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