Війська РФ на півночі від Києва перегруповуються: супутникові знімки

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що, за їхніми словами, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Колона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась, що може свідчити про підготовку до нової спроби просування у напрямку столиці.

У компанії стверджують, що росіяни просунулися до Києва на 5 км ближче, ніж були минулої доби.

Анонімний співрозмовник з Міноборони США прокоментував репортерам, що з північного заходу сили РФ зараз за близько 15 км від центру столиці, з північного сходу – приблизно за 40 км.

Як повідомлялося, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Герберт Реймонд МакМастер після перших двох тижнів війни вірить у шанс України на перемогу.

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, війна почалася за 8 років до того – у лютому 2014 року з захоплення Криму, а згодом і частини українського сходу.