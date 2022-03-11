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Войска РФ к северу от Киева перегруппировываются: спутниковые снимки

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 10:16

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, которые, по их словам, демонстрируют перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.

 

В компании утверждают, что россияне продвинулись к Киеву на 5 км ближе, чем были за прошедшие сутки.

Анонимный собеседник из Минобороны США прокомментировал репортерам, что с северо-запада силы РФ сейчас находятся приблизительно в 15 км от центра столицы, с северо-востока – примерно в 40 км.

 

Как сообщалось, бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Герберт Реймонд МакМастер после первых двух недель войны верит в шансы Украины на победу.

 

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, война началась за 8 лет до этого – в феврале 2014 года с захвата Крыма, а позже и части украинского востока.

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Темы: войнаРосcияКиев
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