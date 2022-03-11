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Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 83 гелікоптери

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 10:34
ілюстративне фото

За попередніми підрахунками, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України склали понад 12 тисяч військових, 353 танки, 83 гелікоптери.

Джерело: дані Міноборони та Повітряних сил

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 353 од,

ББМ ‒ 1165 од,

артилерійських систем –125 од,

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РСЗВ - 58 од,

засоби ППО - 31 од,

літаків – 57 од (за даними Повітряних сил, засобами ППО України було вражено 66 літаків -ред.),

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 558 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
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