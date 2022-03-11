Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 83 гелікоптери
П'ятниця, 11 березня 2022, 09:34
За попередніми підрахунками, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України склали понад 12 тисяч військових, 353 танки, 83 гелікоптери.
Джерело: дані Міноборони та Повітряних сил
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
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особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
ВІДЕО ДНЯ
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од (за даними Повітряних сил, засобами ППО України було вражено 66 літаків -ред.),
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.