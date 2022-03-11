Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 83 гелікоптери

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 09:34
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 83 гелікоптери
ілюстративне фото

За попередніми підрахунками, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабної війни проти України склали понад 12 тисяч військових, 353 танки, 83 гелікоптери.

Джерело: дані Міноборони та Повітряних сил

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу - понад 12 тисяч осіб,

танків ‒ 353 од,

ББМ ‒ 1165 од,

ВІДЕО ДНЯ

артилерійських систем –125 од,

РСЗВ - 58 од,

засоби ППО - 31 од,

літаків – 57 од (за даними Повітряних сил, засобами ППО України було вражено 66 літаків -ред.),

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 558 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: