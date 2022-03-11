С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 83 вертолета

По предварительным подсчетам, общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины составили более 12 тысяч военных, 353 танка, 83 вертолета.

Источник: данные Минобороны и Воздушных сил

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 353 ед,

ББМ ‒ 1165 ед,

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артиллерийских систем –125 ед,

РСЗО - 58 ед,

средства ПВО - 31 ед,

самолетов – 57 ед (по данным Воздушных сил, средствами ПВО Украины было поражено 66 самолетов -ред.),

вертолетов – 83 ед,

автомобильной техники - 558 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.