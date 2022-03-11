С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 83 вертолета
Пятница, 11 марта 2022, 09:34
По предварительным подсчетам, общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины составили более 12 тысяч военных, 353 танка, 83 вертолета.
Источник: данные Минобороны и Воздушных сил
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
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личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 353 ед,
ББМ ‒ 1165 ед,
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артиллерийских систем –125 ед,
РСЗО - 58 ед,
средства ПВО - 31 ед,
самолетов – 57 ед (по данным Воздушных сил, средствами ПВО Украины было поражено 66 самолетов -ред.),
вертолетов – 83 ед,
автомобильной техники - 558 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.