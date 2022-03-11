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Міноборони Британії: Росія може готуватися до поновлення наступу на Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 09:33

Міністерство оборони Британії заявило в п’ятницю, що російські війська продовжують досягати "обмеженого прогресу" у просуванні до Києва, але можуть готуватися до нової атаки на українську столицю найближчими днями.

Про це йдеться у розвідувальному огляді відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", – йдеться в повідомленні міністерства.

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"Проблеми логістики, які заважали просуванню Росії, зберігаються, як і сильний опір України" – додали в Міноборони.

"Росія, ймовірно, прагне перезавантажити та переналаштувати свої сили для відновлення наступальної діяльності в найближчі дні. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", – йдеться у повідомленні.

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що, за їхніми словами, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

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Колона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась, що може свідчити про підготовку до нової спроби просування у напрямку столиці. 

Теми: РосіявійнаКиїв
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