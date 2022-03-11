Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Британии: Россия может готовиться к возобновлению наступления на Киев

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 10:33

Министерство обороны Британии заявило в пятницу, что российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении в Киев, но могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни.

Об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении министерства.

"Проблемы логистики, мешавшие продвижению России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины", – добавили в Минобороны.

"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, которые, по их словам, демонстрируют перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева.

Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: РосcиявойнаКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Китай никогда не нападет на Украину — посол

Видео, фото, обновленоСбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

Все новости...
Росcия
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 83 вертолета
Разработчик Pokemon Go приостанавливает игровой процесс в РФ и Беларуси
Войска РФ к северу от Киева перегруппировываются: спутниковые снимки
Последние новости
12:53
Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в РФ
12:37
фото
12:32
Цены на подержанные авто в РФ выросли на 15–32%
12:30
Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной
12:20
Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям – Подоляк
12:13
У Путина заявили, что прогресса в переговорах пока нет, и суд ООН им не указ
12:13
НБУ перевел со спецсчета почти все средства на армию – просит о помощи
11:57
Российские оккупанты за сутки 49 раз обстреляли Харьков
11:55
аудиоСБУ: россияне ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги
11:43
ГУР показало военных ракетной бригады РФ, обстреливающих украинские города
Все новости...