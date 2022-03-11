Минобороны Британии: Россия может готовиться к возобновлению наступления на Киев

Министерство обороны Британии заявило в пятницу, что российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении в Киев, но могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни.

Об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении министерства.

"Проблемы логистики, мешавшие продвижению России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины", – добавили в Минобороны.

"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, которые, по их словам, демонстрируют перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева.

Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.