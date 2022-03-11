Путін вирішив шукати "добровольців" для війни проти України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує залучення добровольців для війни проти України.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Путіна: "Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі – тим більше не за гроші – приїхати та надати допомогу людям, які мешкають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися до зони бойових дій".

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Деталі: Путін також додав, що підтримує передачу "озброєнь західного виробництва, яке опинилося в руках російської армії" військам псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

У свою чергу міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що нібито вже "понад 16 тисяч людей із країн Близького Сходу" бажають поїхати на допомогу терористам "ДНР" та "ЛНР".