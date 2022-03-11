Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вирішив шукати "добровольців" для війни проти України

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 10:55
Володимир Путін. Скриншот з відео РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує залучення добровольців для війни проти України.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Путіна: "Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі – тим більше не за гроші – приїхати та надати допомогу людям, які мешкають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися до зони бойових дій".

Деталі: Путін також додав, що підтримує передачу "озброєнь західного виробництва, яке опинилося в руках російської армії" військам псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

У свою чергу міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що нібито вже "понад 16 тисяч людей із країн Близького Сходу" бажають поїхати на допомогу терористам "ДНР" та "ЛНР".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ПутінвійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

відеоЗеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 людини

відеоНа 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Відео, фото, оновленоЗбита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина

Усі новини...
Путін
Директор розвідки США: у Путіна ймовірно немає стійкої мети війни в Україні
Лукашенко полетів до Путіна
Путін хоче пошматувати Європу так само, як і Україну – Зеленський
Останні новини
13:18
Окупанти вже вкрали української води на понад 600 мільйонів – Держекоінспекція
13:15
Між РФ і Білоруссю знімають всі обмеження на переміщення громадян
13:10
Київщина: у Вишгородському районі гуманітарна катастрофа, у Фастівському був обстріл
13:06
Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу в Росії
13:03
У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова
12:58
Олешки: мер заявив, що росіяни зайшли в місто, а потім – що нікого вже нема
12:53
Німецька SAF-Holland призупиняє інвестиції в РФ
12:37
фотоЗ Луганщини евакуювали 11 тисяч людей, анонсований новий коридор
12:32
Ціни на вживані авто в РФ зросли на 15–32%
12:30
Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною
Усі новини...