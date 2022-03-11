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Путин решил искать "добровольцев" для войны против Украины

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 10:55
Владимир Путин. Скриншот с видео РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины.

Источник: РИА Новости

Прямая речь Путина: "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе – тем более не за деньги – приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий".

Детали: Путин также добавил, что поддерживает передачу "вооружений западного производства, которое оказалось в руках российской армии" войскам псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу завил, что якобы уже "свыше 16 тысяч человек из стран Ближнего Востока" желают поехать на помощь террористам "ДНР" и "ЛНР".

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Темы: ПутинвойнаУкраина
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