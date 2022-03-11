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Ворог поцілив психоневрологічний інтернат на Харківщині, там перебувало 330 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 10:02

На Харківщині російські війська обстріляли Оскольський психоневрологічний інтернат, у якому перебувало 330 людей: на щастя люди були в укритті не постраждали.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат.

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Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних. 

Оновлено інформацією від ДСНС: Ворожий снаряд влучив в один з корпусів Комунальної установи "Оскільський психоневрологічний інтернат" заввишки у 5 поверхів, що у селі Оскіл Ізюмського району.

Внаслідок вибуху сталась руйнація будівельних конструкцій будівлі на рівні 2 та 3 поверхів, а також локальні займання у декількох місцях. На щастя обійшлось без жертв. Всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (здебільшого люди похилого віку та інваліди) на момент обстрілу перебували в укритті.

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Рятувальники оперативно загасили осередки пожежі та обстежили завали та вцілілі частини будівлі на наявність людей. Крім того, в цьому селі вибухами зруйновані 5 приватних будинків. Постраждалих там також не виявлено.

Теми: Харківська областьвійна
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