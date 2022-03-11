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Враг обстрелял психоневрологический интернат на Харьковщине: там находилось 330 человек

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 10:02

В Харьковской области российские войска обстреляли Оскольский психоневрологический интернат, в котором находилось 330 человек: к счастью люди были в укрытии не пострадали.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе, сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат.

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Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках – 10 подопечных".

Обновлено информацией от ГСЧС: Вражеский снаряд попал в один из корпусов Коммунального учреждения "Оскольский психоневрологический интернат" высотой в 5 этажей в селе Оскол Изюмского района.

В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций здания на уровне 2 и 3 этажей, а также локальные возгорания в нескольких местах. К счастью, обошлось без жертв. Все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (в основном пожилые люди и инвалиды) на момент обстрела находились в укрытии.

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Спасатели оперативно потушили очаги пожара, обследовали завалы и уцелевшие части здания на наличие людей. Кроме того, в этой деревне взрывами разрушены 5 частных домов. Пострадавшие там также не обнаружены.

Темы: Харьковская областьвойна
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