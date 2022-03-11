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Прем’єр Словенії: Ми мали дати Україні більше щодо членства

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 10:20

Прем’єр-міністр Словенії Янош Янша визнав, що Україна мала отримати більша амбітні сигнали, однак він сподівається на зміну позиції колег.

Про це політик заявив журналістам у Версалі, коментуючи ухвалене вночі рішення саміту, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Прем’єр наголосив, що нові реалії вимагали чіткіших сигналів щодо членства для України ніж ті, що увійшли до фінального рішення.

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"Зараз новий світ. Світ змінився. Ми також змінилися, але недостатньо", - зазначив Янош Янша.

Зокрема, він розкритикував те, що до саміту увійшла фраза про належність України до "Європейської сім’ї". "Є відмінність між європейською сім’єю та сім’єю Європейського союзу", - додав він.

Прем’єр, водночас, висловив надію на зміну риторики ЄС вже ближчим часом, бо більшість країн була за прискорення вступу України до ЄС.

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"Переважна більшість, в тому числі Словенія, була за те, щоби зробити більше… Ми ще не узгодили цей сигнал, але я сподіваюся, прийдемо до наступного саміту", - заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС.

Ми опублікували також повний текст рішення саміту ЄС щодо заявки України на вступ до ЄС.

Теми: СловеніяєвроінтеграціяУкраїнаЄС
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