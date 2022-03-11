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Премьер Словении: мы должны дать Украине больше по поводу членства

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 10:20

Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что Украина должна получить большие амбициозные сигналы, однако он надеется на изменение позиции коллег.

Об этом политик заявил журналистам в Версале, комментируя принятое ночью решение саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Премьер подчеркнул, что новые реалии требовали более четких сигналов относительно членства для Украины, чем вошедшие в финальное решение.

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"Сейчас новый мир. Мир изменился. Мы тоже изменились, но недостаточно", - отметил Янша.

В частности, он раскритиковал, что в документ саммита вошла фраза о принадлежности Украины к "Европейской семье". "Есть разница между европейской семьей и семьей Европейского Союза", - добавил он.

Премьер в то же время выразил надежду на смену риторике ЕС уже в ближайшее время, потому что большинство стран были за ускорение вступления Украины в ЕС.

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"Подавляющее большинство, в том числе Словения, было за то, чтобы сделать больше… Мы еще не согласовали этот сигнал, но я надеюсь, придем к следующему саммиту", - заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины в ЕС.

Мы также опубликовали полный текст решения саммита ЕС по поводу заявки Украины на вступление в ЕС.

Темы: СловенияевроинтеграцияУкраинаЕС
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