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Президент Литви розповів про план-максимум щодо України в ЄС

П'ятниця, 11 березня 2022, 11:45

Литовський лідер Гітанас Науседа заявив, що задоволений рішенням саміту щодо України, але є і певне розчарування.

Про це політик заявив журналістам у Версалі, коментуючи ухвалене вночі рішення саміту, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Науседа наголосив, що Україна мала отримати позитивний сигнал і це вдалося зробити.  "Це сигнал про те, що ми готові почати процес і це той сигнал, який потрібен Україні прямо зараз. Президент Зеленський неодноразово говорив мені, що необхідно дати надію українцям у ці важкі часи, і це - надія на ЄС", - пояснив він.

Утім, президент Литви визнав, що не вдалося досягти усього, на що сподівалися прибічники України у ЄС. "Є певне відчуття розчарування, але ми досягли важливого" - наголосив він.

За його словами, дискутувалося надання Україні статусу кандидата: "Статус кандидата був програмою максимумом, цього не вдалося досягти. Але я подіваюся, ми до цього повернемося".

Відмову окремих країн підтримувати більш амбітне рішення Науседа пояснив тим, що ті уряди не вірять у підтримку руху України до ЄС з боку їхніх суспільств. "Окремі держави мають порядок денний вдома, мають громадську думку і мають про неї піклуватися", - сказав президент. Європейська правда вже писала про те, як вирішити цю проблематику. Детальніше у статті "Шлях до членства в ЄС. Як українці за кордоном можуть визначити майбутнє держави".

Як повідомлялося, Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України.

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Ми опублікували також повний текст рішення саміту ЄС щодо заявки України на вступ до ЄС.

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