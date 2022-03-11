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Президент Литвы рассказал о плане-максимуме по Украине в ЕС

Пятница, 11 марта 2022, 10:45

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что доволен решением саммита по Украине, но есть и определенное разочарование.

Об этом политик заявил журналистам в Версале, комментируя принятое ночью решение саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Науседа подчеркнул, что Украина должна была получить положительный сигнал и это удалось сделать. "Это сигнал о том, что мы готовы начать процесс и это тот сигнал, который нужен Украине прямо сейчас. Президент Зеленский неоднократно говорил мне, что необходимо дать надежду украинцам в эти трудные времена, и это надежда на ЕС", - пояснил он.

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Впрочем, президент Литвы признал, что не удалось достичь всего, на что надеялись сторонники Украины в ЕС. "Есть определенное чувство разочарования, но мы добились важного" - подчеркнул он.

По его словам, дискутировалось предоставление Украине статуса кандидата: "Статус кандидата был программой максимумом, этого не удалось достичь. Но я надеюсь, мы к этому вернемся".

Отказ отдельных стран поддерживать более амбициозное решение Науседа объяснил тем, что правительства не верят в поддержку движения Украины в ЕС со стороны их обществ. "Отдельные государства имеют свою повестку дня, у них есть общественное мнение, и они должны о нем беспокоиться", - сказал президент. "Европейская правда" уже писала о том, как устранить эту проблему. Детальнее - в статье "Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства".

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Как сообщалось, саммит ЕС принял неоднозначное решение по поддержке европерспективы Украины.

Мы также опубликовали полный текст решения саммита ЕС по заявке Украины на вступление в ЕС.

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