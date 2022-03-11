Президент Литвы рассказал о плане-максимуме по Украине в ЕС

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что доволен решением саммита по Украине, но есть и определенное разочарование.

Об этом политик заявил журналистам в Версале, комментируя принятое ночью решение саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Науседа подчеркнул, что Украина должна была получить положительный сигнал и это удалось сделать. "Это сигнал о том, что мы готовы начать процесс и это тот сигнал, который нужен Украине прямо сейчас. Президент Зеленский неоднократно говорил мне, что необходимо дать надежду украинцам в эти трудные времена, и это надежда на ЕС", - пояснил он.

Впрочем, президент Литвы признал, что не удалось достичь всего, на что надеялись сторонники Украины в ЕС. "Есть определенное чувство разочарования, но мы добились важного" - подчеркнул он.

По его словам, дискутировалось предоставление Украине статуса кандидата: "Статус кандидата был программой максимумом, этого не удалось достичь. Но я надеюсь, мы к этому вернемся".

Отказ отдельных стран поддерживать более амбициозное решение Науседа объяснил тем, что правительства не верят в поддержку движения Украины в ЕС со стороны их обществ. "Отдельные государства имеют свою повестку дня, у них есть общественное мнение, и они должны о нем беспокоиться", - сказал президент. "Европейская правда" уже писала о том, как устранить эту проблему. Детальнее - в статье "Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства".

Как сообщалось, саммит ЕС принял неоднозначное решение по поддержке европерспективы Украины.

Мы также опубликовали полный текст решения саммита ЕС по заявке Украины на вступление в ЕС.