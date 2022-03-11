Мери міст України до місцевих самоврядувань світу: Допоможіть закрити небо

Міські голови низки українських міст звернулися до представників місцевого самоврядування у світі за підтримкою вимог щодо закриття неба над Україною та посилення санкцій проти Росії, а також прагнення України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Джерело: Відкритий лист мерів, який є в розпорядженні УП.

Дослівно: "Ви можете бути потужним голосом, який впливає на прийняття рішень керівництвом ваших країн.

Вимоги й заяви асоціацій мерів та органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, які представляють політичні партії, мають бути гучними, щоб бути почутими.

Допоможіть нам захистити наших дітей і жінок, як ми допомогли б захистити ваших"

Деталі: Крім мерів великих міст таке звернення вже підтримали представники майже 800 громад, збір підписів триває надалі.

Голови українських громад просять лідерів місцевого самоврядування країн всього світу у своїх країнах звертатися до керівництва держави і тим самим вплинути на збереження життів та відстояння миру та незалежності України.

Дослівно: "Розкажіть керівництву ваших країн і тим політикам, які приймають рішення, про необхідність вашої допомоги в нашій обороні.

Виступіть з офіційним зверненням до ваших центральних урядів щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України за прискореною процедурою. Разом ми зможемо знайти рішення, які врятують Україну та вільний світ".

Деталі: Підписи, зокрема поставили, міські голови Харкова, Дніпра, Чернігова, Запоріжжя, Миколаєва, Івано-Франківська, Маріуполя, Вінниці, Одеси, Львова, Луцька, Хмельницького, Краматорська, Тростянця, Рівного, Житомира.