Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэры городов Украины к местным самоуправлениям мира: Помогите закрыть небо

"Украинская правда"Пятница, 11 марта 2022, 11:48

Мэры ряда украинских городов обратились к представителям местного самоуправления в мире за поддержкой требований по закрытию неба над Украиной и усилению санкций против России, а также стремления Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: Открытое письмо мэров, которое есть в распоряжении УП.

Дословно: "Вы можете быть мощным голосом, который влияет на принятие решений руководством ваших стран.

Требования и заявления ассоциаций мэров и органов местного самоуправления, местных депутатов должны быть громкими, чтобы быть услышанными.

Помогите нам защитить наших детей и женщин, как мы могли бы защитить ваших".

Детали: Кроме мэров крупных городов такое обращение уже поддержали представители почти 800 громад, сбор подписей продолжается.

Главы украинских громад просят лидеров местного самоуправления стран всего мира обращаться к руководству своих государств и тем самым повлиять на сохранение жизней и отстояние мира и независимости Украины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Дословно: "Расскажите руководству ваших стран и тем политикам, которые принимают решения, о необходимости вашей помощи в нашей обороне.

Выступите с официальным обращением к вашим центральным правительствам о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины по ускоренной процедуре. Вместе мы сможем найти решения, которые спасут Украину и свободный мир".

Подробности: Подписи, в частности поставили, городские головы Харькова, Днепра, Чернигова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Мариуполя, Винницы, Одессы, Львова, Луцка, Хмельницкого, Краматорска, Тростянца, Ровно, Житомира.



Темы: местное самоуправлениеместная властьЕвропа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Китай никогда не нападет на Украину — посол

Видео, фото, обновленоСбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

Все новости...
местное самоуправление
С любовью, ваши двери. Как Мария Козакевич создает в Ивано-Франковске двери возможностей
Города будущего – для людей
"Дельта" штамм VS местное самоуправление
Последние новости
13:36
Американский производитель ботокса остановил поставки в Россию
13:34
Сирийские наемники едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС – разведка
13:18
Оккупанты уже украли украинской воды более чем на 600 миллионов – Госэкоинспекция
13:15
Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан
13:10
Киевская область: в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел
13:06
Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в России
13:03
В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова
12:58
Олешки: мэр заявил, что россияне вошли в город, а потом – что никого уже нет
12:53
Немецкая SAF-Holland приостанавливает инвестиции в РФ
12:37
фотоИз Луганщины эвакуировали 11 тысяч человек, анонсирован новый коридор
Все новости...