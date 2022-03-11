Мэры городов Украины к местным самоуправлениям мира: Помогите закрыть небо

Мэры ряда украинских городов обратились к представителям местного самоуправления в мире за поддержкой требований по закрытию неба над Украиной и усилению санкций против России, а также стремления Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: Открытое письмо мэров, которое есть в распоряжении УП.

Дословно: "Вы можете быть мощным голосом, который влияет на принятие решений руководством ваших стран.

Реклама:

Требования и заявления ассоциаций мэров и органов местного самоуправления, местных депутатов должны быть громкими, чтобы быть услышанными.

Помогите нам защитить наших детей и женщин, как мы могли бы защитить ваших".

Детали: Кроме мэров крупных городов такое обращение уже поддержали представители почти 800 громад, сбор подписей продолжается.

ВИДЕО ДНЯ

Главы украинских громад просят лидеров местного самоуправления стран всего мира обращаться к руководству своих государств и тем самым повлиять на сохранение жизней и отстояние мира и независимости Украины.

Дословно: "Расскажите руководству ваших стран и тем политикам, которые принимают решения, о необходимости вашей помощи в нашей обороне.

Выступите с официальным обращением к вашим центральным правительствам о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины по ускоренной процедуре. Вместе мы сможем найти решения, которые спасут Украину и свободный мир".

Подробности: Подписи, в частности поставили, городские головы Харькова, Днепра, Чернигова, Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Мариуполя, Винницы, Одессы, Львова, Луцка, Хмельницкого, Краматорска, Тростянца, Ровно, Житомира.





