У Межигір'я прилетіло 2 бомби, нині воно – прихисток для жителів довколишніх сіл

Тут і далі фото "Слідства. Інфо"

Підвали колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича Межигіря, що розташована фактично на околиці Києва, стали прихистком для мешканців довколишніх сіл. У першу ніч війни територію парку росіяни скинули дві касетні бомби.

Джерело: "Слідство. Інфо", журналісти якого відвідали Межигір’я

Пряма мова коменданта Межигірʼя Дениса Тарахкотелика: "Бували дні, коли в нас укривалося до 60 дітей. Зараз перебувають кілька десятків людей".

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Деталі: За його словами, у першу ніч війни Межигір’я бомбардував російський літак – він знищив увесь мобільний зв’язок на головній вишці, вибухами повибивало вікна у навколишніх будівлях. Люди під час авіанальоту не постраждали.

Також бомба прилетіла у район парку, де ставок, у результаті чого загинули два лебеді.

За словами Тарахкотелика, нині Межигірʼя працює як годинник – тварини погодовані, за всіма інженерними процесами слідкують – у морозну ніч вмикали котли, щоб не померзли комунікації, територію регулярно прибирають та ретельно охороняють, щоб запобігти мародерству.

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Волонтери привозять продукти, які потрохи роздають людям.

Тварини з місцевого зоопарку теж почуваються добре. За словами коменданта, харчів у них достатньо. Перші дні вибухи лякали звіринець, але нині тварини звикли.

На другий день війни у ексрезиденцію прибилась кицька, яка нещодавно народила трьох кошенят. Їх назвали Джавелін, NLAW та Байрактар.