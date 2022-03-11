Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 11:50
Здесь и дальше фото "Следствия. Инфо"

Подвалы бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича Межигорья, расположенного фактически на окраине Киева, стали убежищем для жителей близлежащих сел. В первую ночь войны на территорию парка россияне сбросили две кассетные бомбы.

Источник: "Следствие. Инфо", журналисты которого посетили Межигорье

Прямая речь коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика: "Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находится несколько десятков человек".

Детали: По его словам, в первую ночь войны Межигорье бомбил российский самолет – он уничтожил всю мобильную связь на главной вышке, взрывами выбило окна в зданиях возле вышки. Люди во время авианалета не пострадали. 

 

Также бомба прилетела в район парка, где расположен пруд, в результате чего погибли два лебедя. 

 

По словам Тарахкотелика, сейчас Межигорье работает как часы – животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят – в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство.

Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Животные из местного зоопарка тоже чувствуют себя хорошо. По словам коменданта, еды у них достаточно. Первые дни взрывы пугали зверинец, но сейчас животные привыкли.

На второй день войны в экс-резиденцию прибилась кошка, которая недавно родила троих котят. Их назвали Джавелин, NLAW и Байрактар. 

 

Темы: Межигорьевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Китай никогда не нападет на Украину — посол

Видео, фото, обновленоСбитая ПВО ракета упала на многоэтажку в Киеве: разрушения и погибший человек

Все новости...
Межигорье
НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"
Под Киевом граждане Саудовской Аравии на авто влетели в ворота резиденции Януковича
ВАКС заочно арестовал сына Януковича
Последние новости
13:52
Британия разместит в Польше военных и ЗРК Sky Sabre
13:51
Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб
13:36
Американский производитель ботокса остановил поставки в Россию
13:34
Сирийские наемники едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС – разведка
13:18
Оккупанты уже украли украинской воды более чем на 600 миллионов – Госэкоинспекция
13:15
Между РФ и Беларусью снимают все ограничения на перемещение граждан
13:10
Киевская область: в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел
13:06
Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в России
13:03
В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова
12:58
Олешки: мэр заявил, что россияне вошли в город, а потом – что никого уже нет
Все новости...