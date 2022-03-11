В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел

Здесь и дальше фото "Следствия. Инфо"

Подвалы бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича Межигорья, расположенного фактически на окраине Киева, стали убежищем для жителей близлежащих сел. В первую ночь войны на территорию парка россияне сбросили две кассетные бомбы.

Источник: "Следствие. Инфо", журналисты которого посетили Межигорье

Прямая речь коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика: "Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находится несколько десятков человек".

Детали: По его словам, в первую ночь войны Межигорье бомбил российский самолет – он уничтожил всю мобильную связь на главной вышке, взрывами выбило окна в зданиях возле вышки. Люди во время авианалета не пострадали.

Также бомба прилетела в район парка, где расположен пруд, в результате чего погибли два лебедя.

По словам Тарахкотелика, сейчас Межигорье работает как часы – животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят – в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство.

Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.

Животные из местного зоопарка тоже чувствуют себя хорошо. По словам коменданта, еды у них достаточно. Первые дни взрывы пугали зверинец, но сейчас животные привыкли.

На второй день войны в экс-резиденцию прибилась кошка, которая недавно родила троих котят. Их назвали Джавелин, NLAW и Байрактар.