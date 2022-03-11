Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 10:50
В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел
Здесь и дальше фото "Следствия. Инфо"

Подвалы бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича Межигорья, расположенного фактически на окраине Киева, стали убежищем для жителей близлежащих сел. В первую ночь войны на территорию парка россияне сбросили две кассетные бомбы.

Источник: "Следствие. Инфо", журналисты которого посетили Межигорье

Прямая речь коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика: "Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находится несколько десятков человек".

Реклама:

Детали: По его словам, в первую ночь войны Межигорье бомбил российский самолет – он уничтожил всю мобильную связь на главной вышке, взрывами выбило окна в зданиях возле вышки. Люди во время авианалета не пострадали. 

 

Также бомба прилетела в район парка, где расположен пруд, в результате чего погибли два лебедя. 

 

По словам Тарахкотелика, сейчас Межигорье работает как часы – животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят – в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство.

ВИДЕО ДНЯ

Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.

Животные из местного зоопарка тоже чувствуют себя хорошо. По словам коменданта, еды у них достаточно. Первые дни взрывы пугали зверинец, но сейчас животные привыкли.

На второй день войны в экс-резиденцию прибилась кошка, которая недавно родила троих котят. Их назвали Джавелин, NLAW и Байрактар. 

 

Темы: Межигорьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Межигорье
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
"Межигорье" официально станет парком-памятником
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: