В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел
Подвалы бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича Межигорья, расположенного фактически на окраине Киева, стали убежищем для жителей близлежащих сел. В первую ночь войны на территорию парка россияне сбросили две кассетные бомбы.
Источник: "Следствие. Инфо", журналисты которого посетили Межигорье
Прямая речь коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика: "Бывали дни, когда у нас укрывалось до 60 детей. Сейчас находится несколько десятков человек".
Детали: По его словам, в первую ночь войны Межигорье бомбил российский самолет – он уничтожил всю мобильную связь на главной вышке, взрывами выбило окна в зданиях возле вышки. Люди во время авианалета не пострадали.
Также бомба прилетела в район парка, где расположен пруд, в результате чего погибли два лебедя.
По словам Тарахкотелика, сейчас Межигорье работает как часы – животные покормлены, за всеми инженерными процессами следят – в морозную ночь включали котлы, чтобы не померзли коммуникации, территорию регулярно убирают и тщательно охраняют, чтобы предотвратить мародерство.
Волонтеры привозят продукты, которые понемногу раздают людям.
Животные из местного зоопарка тоже чувствуют себя хорошо. По словам коменданта, еды у них достаточно. Первые дни взрывы пугали зверинец, но сейчас животные привыкли.
На второй день войны в экс-резиденцию прибилась кошка, которая недавно родила троих котят. Их назвали Джавелин, NLAW и Байрактар.