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Невідомі на Луганщині знімали відео для Путіна – у них навіть був сценарій

Роман ПетренкоП'ятниця, 11 березня 2022, 11:03
Невідомі на Луганщині знімали відео для Путіна – у них навіть був сценарій
Сватове, фото: svoi.city

В Луганській області десятеро невідомих людей, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, записали відео звернення на підтримку російського режиму, повідомляє Луганська ОДА.

Джерело: Луганська ОДА у Facebook

Дослівно: "У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна

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Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна – будьте обережними, це психологічний тиск.

Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на Росію.

Нижче можна побачити інструкцію запису таких відеороликів, розповсюджену в Сватовому.

ВІДЕО ДНЯ

У місті мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 році та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами".

 

Теми: Луганська областьпропагандаПутінвійна
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