Невідомі на Луганщині знімали відео для Путіна – у них навіть був сценарій
В Луганській області десятеро невідомих людей, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, записали відео звернення на підтримку російського режиму, повідомляє Луганська ОДА.
Джерело: Луганська ОДА у Facebook
Дослівно: "У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна
Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна – будьте обережними, це психологічний тиск.
Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на Росію.
Нижче можна побачити інструкцію запису таких відеороликів, розповсюджену в Сватовому.
У місті мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 році та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами".
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