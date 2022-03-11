Невідомі на Луганщині знімали відео для Путіна – у них навіть був сценарій

В Луганській області десятеро невідомих людей, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, записали відео звернення на підтримку російського режиму, повідомляє Луганська ОДА.

Джерело: Луганська ОДА у Facebook

Дослівно: "У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна

Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна – будьте обережними, це психологічний тиск.

Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на Росію.

Нижче можна побачити інструкцію запису таких відеороликів, розповсюджену в Сватовому.

У місті мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 році та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами".