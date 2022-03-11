Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 11:03
Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий
Сватово, фото: svoi.city

В Луганской области десять неизвестных людей, притворяясь местными жителями города Сватово, записали видео обращение в поддержку российского режима, сообщает Луганская ОГА.

Источник: Луганская ОГА в Facebook

Дословно: "В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима Путина

Реклама:

Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина – будьте осторожны, это психологическое давление.

Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию.

Ниже можно увидеть инструкцию записи таких видеороликов, распространенную в Сватове.

ВИДЕО ДНЯ

В городе мирные жители которого выгоняли кафиров дважды: в 2014 году и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами".

 

Темы: Луганская областьпропагандаПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: