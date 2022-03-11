Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий

В Луганской области десять неизвестных людей, притворяясь местными жителями города Сватово, записали видео обращение в поддержку российского режима, сообщает Луганская ОГА.

Источник: Луганская ОГА в Facebook

Дословно: "В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима Путина

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Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина – будьте осторожны, это психологическое давление.

Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию.

Ниже можно увидеть инструкцию записи таких видеороликов, распространенную в Сватове.

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В городе мирные жители которого выгоняли кафиров дважды: в 2014 году и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами".