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Неизвестные на Луганщине снимали видео для Путина – у них даже был сценарий

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 12:03
Сватово, фото: svoi.city

В Луганской области десять неизвестных людей, притворяясь местными жителями города Сватово, записали видео обращение в поддержку российского режима, сообщает Луганская ОГА.

Источник: Луганская ОГА в Facebook

Дословно: "В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима Путина

Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина – будьте осторожны, это психологическое давление.

Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию.

Ниже можно увидеть инструкцию записи таких видеороликов, распространенную в Сватове.

В городе мирные жители которого выгоняли кафиров дважды: в 2014 году и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами".

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Темы: Луганская областьпропагандаПутинвойна
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