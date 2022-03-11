У Харкові кілька сотень будинків без тепла – людей переселять до шкіл

У Харкові через обстріл близько 350 будинків залишилися без опалення – людей переселятимуть у вцілілі школи, але майже півсотні шкіл розбито.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі UAразом, сайт Харківської міськради

Пряма мова Терехова: "Ми опублікували список 350 будинків, у яких ми до закінчення війни не зможемо відновити опалення. Йдуть морози, тому ми переселятимемо людей до шкіл, які ще цілі. На даний момент у Харкові розбито вже 48 шкіл".

Деталі: Через масований обстріл окремих районів міста Харкова були суттєво пошкоджені теплові мережі та джерела теплопостачання.

10 березня у КП "Харківські теплові мережі" повідомили, що масштабні руйнування можна буде усунути лише після бойових дій, тому поки що неможливо відновити опалення у 347 житлових будинках.

Оприлюднено список адрес.