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В Харькове несколько сотен домов без тепла – людей переселят в школы 

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 11:07

В Харькове из-за обстрелов около 350 домов остались без отопления – людей будут переселять в уцелевшие школы, но почти полсотни школ разбиты.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире UAразом, сайт Харьковского горсовета 

Прямая речь Терехова: "Мы опубликовали список 350 домов, в которых мы до окончания войны не сможем восстановить отопление. Идут морозы, поэтому мы будем переселять людей в школы, которые еще целы. На данный момент в Харькове разбиты уже 48 школ".

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Детали: Из-за массированного обстрела отдельных районов города Харькова были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения.

10 марта в КП "Харьковские тепловые сети" сообщили, что масштабные разрушения можно будет устранить только после боевых действий, поэтому пока  невозможно восстановить отопление в 347 жилых домах.

Обнародован список адресов.

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Темы: Харьковвойнаотопление
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